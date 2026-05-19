Riff_Kids | masterclass con il regista Fabio Mollo su Cinema e patrimonio culturale

Il Rhegion International Film Festival si prepara a ospitare il RIFF_Kids 2026, una sezione dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. Tra gli eventi più attesi figura una masterclass condotta dal regista Fabio Mollo, che si concentrerà sul rapporto tra cinema e patrimonio culturale. L’appuntamento si inserisce nel programma rivolto ai giovani studenti, offrendo un’opportunità di approfondimento e formazione nel settore cinematografico, con un focus sul valore del patrimonio culturale attraverso il linguaggio filmico.

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