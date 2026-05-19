Riff_Kids | masterclass con il regista Fabio Mollo su Cinema e patrimonio culturale
Il Rhegion International Film Festival si prepara a ospitare il RIFF_Kids 2026, una sezione dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. Tra gli eventi più attesi figura una masterclass condotta dal regista Fabio Mollo, che si concentrerà sul rapporto tra cinema e patrimonio culturale. L’appuntamento si inserisce nel programma rivolto ai giovani studenti, offrendo un’opportunità di approfondimento e formazione nel settore cinematografico, con un focus sul valore del patrimonio culturale attraverso il linguaggio filmico.
Sarà il regista Fabio Mollo uno dei protagonisti più attesi del RIFFKids 2026, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. Giovedì 21 maggio, alle ore 15, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in Via XXV. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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