Rieti maxi furto da 100mila euro | il RIS rintraccia i ladri

A Rieti, un furto di circa 100 mila euro ha coinvolto sistemi di sicurezza che sono stati superati dai ladri. Il Ritrovo Investigativo Speciale (RIS) ha condotto indagini e ha raccolto tracce biologiche che hanno portato all'identificazione dei responsabili. Le modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare e le prove trovate sul luogo sono al centro delle verifiche in corso. Le autorità stanno proseguendo con l’analisi delle tracce per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a superare i sistemi di sicurezza?. Quali tracce biologiche hanno permesso al RIS di identificarli?. Dove sono stati rintracciati i due uomini dopo la fuga?. Cosa è successo ai mezzi pesanti rubati durante il colpo?.? In Breve Due uomini di 69 e 51 anni arrestati agli domiciliari nel territorio prenestino.. Analisi biologiche del RIS di Roma e videosorveglianza hanno tracciato la fuga.. Danno operativo per l'azienda edile stimato in circa cento mila euro.. Indagini in corso per recuperare mezzi pesanti e attrezzature rubate.. Due uomini di 69 e 51 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati messi agli arresti domiciliari dopo un furto da 100. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, maxi furto da 100mila euro: il RIS rintraccia i ladri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi furto da 100mila euro nel Reatino: ai domiciliari un pregiudicato di ZagaroloLe indagini su un furto di vasta portata messo a segno nel Reatino hanno condotto le Forze dell'Ordine fino al territorio prenestino. Leggi anche: Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga Furto da 100.000 euro in una rivendita edile di RietiI militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora, congiunto all’obbligo d ... rietinvetrina.it Rieti, furti e danneggiamenti notturni su quindici auto: condannato in AppelloRIETI - Furti e danni su 15 auto tra Rieti e le sue frazioni nel 2025: condanna in Appello, con riduzione della pena, per uno dei due responsabili, mentre il complice aveva patteggiato. La vicenda. ilmessaggero.it