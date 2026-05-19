Rieti maxi furto da 100mila euro | il RIS rintraccia i ladri
A Rieti, un furto di circa 100 mila euro ha coinvolto sistemi di sicurezza che sono stati superati dai ladri. Il Ritrovo Investigativo Speciale (RIS) ha condotto indagini e ha raccolto tracce biologiche che hanno portato all'identificazione dei responsabili. Le modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare e le prove trovate sul luogo sono al centro delle verifiche in corso. Le autorità stanno proseguendo con l’analisi delle tracce per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.
? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a superare i sistemi di sicurezza?. Quali tracce biologiche hanno permesso al RIS di identificarli?. Dove sono stati rintracciati i due uomini dopo la fuga?. Cosa è successo ai mezzi pesanti rubati durante il colpo?.? In Breve Due uomini di 69 e 51 anni arrestati agli domiciliari nel territorio prenestino.. Analisi biologiche del RIS di Roma e videosorveglianza hanno tracciato la fuga.. Danno operativo per l'azienda edile stimato in circa cento mila euro.. Indagini in corso per recuperare mezzi pesanti e attrezzature rubate.. Due uomini di 69 e 51 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati messi agli arresti domiciliari dopo un furto da 100. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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