ricostruzione il badge elettronico per proteggere i 2 miliardi ai cantieri

È stato introdotto un nuovo badge elettronico destinato a migliorare la gestione dei cantieri edilizi, in particolare per garantire la tracciabilità dei lavoratori coinvolti nelle attività di ricostruzione. La misura si applica a tutti i siti di ricostruzione e coinvolge le imprese e le autorità competenti, che devono assicurare il monitoraggio continuo delle presenze. Con questa introduzione, si mira a rafforzare il controllo sui flussi di manodopera e a prevenire irregolarità nelle operazioni di cantiere.

? Punti chiave Come influirà il nuovo badge sulla gestione dei cantieri edilizi?. Chi deve garantire la tracciabilità dei lavoratori nei siti di ricostruzione?. Perché il monitoraggio digitale serve a proteggere due miliardi di euro?. Come cambieranno gli obblighi per le piccole imprese artigiane locali?.? In Breve Incontro tecnico tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Umbria il 18 maggio 2026.. Ordinanza 216 del 27 dicembre 2024 e Decreto 332 del 13 aprile 2026 regolano il sistema.. Stefano Foresi e Chiara Ercoli hanno approfondito aspetti tecnici e operativi del monitoraggio.. Corsi di formazione congiunti supportano le imprese locali nell'adozione del nuovo protocollo digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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