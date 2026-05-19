Riconoscimenti alle eccellenze della città

Durante le Feste di maggio in piazza Eroe dei Mille, la città di Orbetello ha premiato alcune delle sue realtà più meritevoli. L’evento ha visto la consegna di riconoscimenti a figure e iniziative che si sono distinti nel corso dell’anno. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La manifestazione ha rappresentato un momento di valorizzazione delle attività che contribuiscono alla vita della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ORBETELLO Orbetello ha celebrato le sue eccellenze durante le Feste di maggio in piazza Eroe dei Due Mondi, dove sono stati consegnati i riconoscimenti " Cavaliere d’Italia " e " Anguilla d’Oro ", assegnati ogni anno dal Comune e dalla Pro Loco Lagunare a personalità e realtà che danno prestigio al territorio. Per l’edizione 2026 il premio "Cavaliere d’Italia" è andato alla gioielleria Sabatini, storica attività di famiglia tramandata da tre generazioni, mentre l’"Anguilla d’Oro" è stata conferita a Sara Bernardini, ingegnere informatico di fama internazionale, collaboratrice della Nasa, docente universitaria e ricercatrice. A consegnare i riconoscimenti sono stati l’assessore alla cultura, turismo e commercio Maddalena Ottali e il presidente della Pro Loco Lagunare Lorenzo Scateni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconoscimenti alle eccellenze della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Premio .Città di Gioacchino da Fiore: riconoscimenti a eccellenze italiane e internazionali. Sullo stesso argomento Leggi anche: A Roma il 17 marzo il premio giornalistico Argil, riconoscimenti alle eccellenze italiane Premio "Valore Donna – Daniela Simon": riconoscimenti a dieci eccellenze femminiliDieci donne protagoniste nel mondo delle professioni e dell’impegno civile sono state insignite a Palazzo degli Elefanti del Premio 2026 “Valore... La Puglia si conferma tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile: con 27 riconoscimenti si conferma seconda regione italiana per numero di Bandiere Blu, alle spalle della Liguria. Un risultato che valorizza il lavoro portato avanti dai territori nella tutela x.com Bandiere blu, Acquaroli 'le Marche si confermano tra le eccellenze con 20 località'Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile conquistando anche nel 2026 venti Bandiere Blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla Fee ( ... ansa.it Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, Giorgia dedica il riconoscimento alla sua mammaSi tratta del primo riconoscimento italiano dedicato alle eccellenze femminili, fondato nel 1983 da Anna Maria Mammoliti ... roma.corriere.it