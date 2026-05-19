Richard Avedon, noto fotografo, ha spesso affermato che una buona fotografia deriva dall’empatia tra chi scatta e chi viene ritratto. Durante un evento a Cannes, ha spiegato che un’immagine di scarsa qualità nasce dalla mancanza di sintonia tra i soggetti coinvolti. Secondo lui, la connessione tra il fotografo e il soggetto è fondamentale per catturare l’essenza di una scena. La sua visione sottolinea l'importanza del rapporto umano nel processo creativo della fotografia.

«Una fotografia nasce dall’empatia tra chi la scatta e chi viene ritratto ». La ricetta è di Richard Avedon che spiegava anche come un brutto clic fosse il frutto di una mancata sintonia fra chi sta davanti e chi sta dietro l’obiettivo. A lui Ron Howard, regista di titoli come Eden, A Beautiful Mind, Apollo 13 e Il Grinch, ha dedicato un documentario - Avedon - che il Festival di Cannes ha presentato fuori concorso. Artista dell’immagine ferma, più che semplice fotografo, Avedon è stato un viaggiatore della vita attraversando cinema e politica, pubblicità e spettacolo. Il risultato di un’esistenza a caccia del clic perfetto si è rivelato la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Richard Avedon, il fotografo che abbracciava il mondo

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