Ricercatori asse tra Italia e Kenya | 500mila euro per progetti di mobilità

Un finanziamento di 500mila euro è stato destinato a progetti di mobilità tra Italia e Kenya, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i ricercatori dei due paesi. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso degli scienziati kenioti all’istruzione superiore, alla formazione e alla ricerca in Italia. La somma sarà utilizzata per sostenere programmi di scambio e iniziative condivise, favorendo la cooperazione scientifica tra le istituzioni dei due paesi.

Rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya e consentire ai ricercatori kenioti l’accesso all’istruzione superiore, formazione e ricerca italiane. È l’obiettivo del nuovo bando pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che si colloca nell’ambito del Piano Mattei finanziando l’accesso alle Infrastrutture di Ricerca, Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e Centri Nazionali sostenuti dal PNRR e garantendo la mobilità dei ricercatori kenioti verso l’Italia. Il bando, dell’ importo complessivo di 500 mila euro, finanzia periodi di mobilità di 3 o 6 mesi. Ogni ricercatore riceverà 3.000 euro al mese per sostenere le spese di partecipazione alle attività, inclusi viaggio, soggiorno, vitto e mobilità locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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