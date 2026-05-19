Ricercatori asse tra Italia e Kenya | 500mila euro per progetti di mobilità

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un finanziamento di 500mila euro è stato destinato a progetti di mobilità tra Italia e Kenya, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i ricercatori dei due paesi. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso degli scienziati kenioti all’istruzione superiore, alla formazione e alla ricerca in Italia. La somma sarà utilizzata per sostenere programmi di scambio e iniziative condivise, favorendo la cooperazione scientifica tra le istituzioni dei due paesi.

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Rafforzare la  cooperazione scientifica tra Italia e Kenya  e consentire ai  ricercatori kenioti  l’accesso all’istruzione superiore, formazione e ricerca italiane. È l’obiettivo del  nuovo bando pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca  che si colloca nell’ambito del  Piano Mattei  finanziando l’accesso alle Infrastrutture di Ricerca, Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e Centri Nazionali sostenuti dal  PNRR  e garantendo la  mobilità dei ricercatori kenioti verso l’Italia. Il bando, dell’ importo complessivo di 500 mila euro, finanzia  periodi di mobilità di 3 o 6 mesi. Ogni ricercatore riceverà  3.000 euro al mese per sostenere le spese di partecipazione alle attività, inclusi viaggio, soggiorno, vitto e mobilità locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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