Ricerca | sotto la sabbia un ' esercito' di microbi che fa fiorire le dune
Una recente ricerca ha rivelato che sotto le dune sabbiose costiere si trova un vasto gruppo di microbi che contribuisce alla crescita delle dune stesse. Questi organismi vivono sotto la sabbia e svolgono un ruolo importante nella formazione e nell'evoluzione di questi ambienti. La scoperta mette in luce la presenza di un ecosistema nascosto, costituito da microbi che prosperano in condizioni estreme e che influenzano il paesaggio delle dune.
Le dune sabbiose costiere, ambienti apparentemente aridi e ostili, nascondono una straordinaria complessità biologica sotto la superficie. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Microbiome da Arianna Grassi, Irene Pagliarani, Giorgia Cantini, Luciano Avio, Manuela Giovannetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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