Ricerca bio-medica dipartimentale a Perugia la prima edizione di NoiMed

Domani, mercoledì 20 maggio, si svolgerà la prima edizione di “NoiMed” nel piazzale dedicato alla ricercatrice Ursula Grohmann, situato presso il Polo universitario ospedaliero di Sant'Andrea delle Fratte a Perugia. La manifestazione, organizzata nel contesto di una ricerca bio-medica dipartimentale, si terrà dalle 10 alle 14. L'evento si svolge in un’area specifica del complesso universitario, senza ulteriori dettagli su partecipanti o attività previste.

Nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio, dalle ore 10 alle ore 14, nel piazzale dedicato alla ricercatrice Ursula Grohmann, presso il Polo universitario ospedaliero di Sant'Andrea delle Fratte, si terrà la prima edizione di “NoiMed”.L'evento è organizzato dal Dipartimento di medicina e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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