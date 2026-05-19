Reti filo-Hamas dietro la missione E gli Usa sanzionano gli organizzatori della Flotilla
In queste ore, mentre Israele prende il controllo delle ultime navi della Flotilla ancora in navigazione, gli Stati Uniti hanno deciso di applicare sanzioni a quattro organizzatori della missione. La notizia arriva in un momento di grande fermento nella regione, con l’attenzione rivolta alle attività delle reti filo-Hamas che sarebbero coinvolte dietro la spedizione. Le sanzioni americane si aggiungono alle azioni militari e diplomatiche in corso, evidenziando un intervento diretto nelle dinamiche legate alla flottiglia.
In queste ore, mentre Israele prende il possesso delle ultime navi rimaste in movimento della Flotilla, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver emesso sanzioni a carico di 4 organizzatori della missione. Si tratta di misure disposte dal dipartimento del Tesoro con un nuovo pacchetto di sanzioni contro quattro individui associati alla “flottiglia filo-Hamas organizzata dalla Popular Conference for Palestinians Abroad (Pcpa) che sta tentando di raggiungere Gaza a sostegno di Hamas”. Viene sottolineato che le misure sono scattate nei confronti di “figure chiave operanti all'interno di reti dei Fratelli Musulmani allineate ad Hamas ”. Si tratta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scurria (FdI): Finta beneficenza e Flotille Pro-Hamas, la Finanza li ha smascherati
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