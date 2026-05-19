Reti filo-Hamas dietro la missione E gli Usa sanzionano gli organizzatori della Flotilla

In queste ore, mentre Israele prende il controllo delle ultime navi della Flotilla ancora in navigazione, gli Stati Uniti hanno deciso di applicare sanzioni a quattro organizzatori della missione. La notizia arriva in un momento di grande fermento nella regione, con l’attenzione rivolta alle attività delle reti filo-Hamas che sarebbero coinvolte dietro la spedizione. Le sanzioni americane si aggiungono alle azioni militari e diplomatiche in corso, evidenziando un intervento diretto nelle dinamiche legate alla flottiglia.

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