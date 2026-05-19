Respiro consapevole | Incontro con il maestro Mitrah
Si è svolto recentemente un incontro dedicato alla pratica del respiro consapevole, condotto dal Maestro Mitrah. L'appuntamento ha coinvolto partecipanti interessati a approfondire la presenza mentale e la connessione con sé stessi attraverso esercizi di respirazione e meditazione. Durante l'evento, sono stati proposti momenti di ascolto e rilassamento, con l’obiettivo di favorire il rilascio di tensioni e la ricerca di calma interiore. L’iniziativa ha avuto luogo in un ambiente dedicato alla pratica e al benessere.
Un incontro dedicato alla presenza, al respiro e alla connessione profonda con te stesso.Attraverso la guida del Maestro Mitrah, entrerai in uno spazio di meditazione e ascolto, dove il respiro diventa uno strumento potente per ritrovare equilibrio, calma e chiarezza interiore.La pratica del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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DOVE IL CORPO TORNA AD ASCOLTARSI Esperienza guidata all’aria aperta Un incontro speciale per lasciare spazio al corpo, al respiro e a ciò che spesso rimane in silenzio. Attraverso il movimento consapevole, la percezione corporea e il suono delle c facebook
Il tuo corpo ha un tasto per resettare lo stress: il Sistema Parasimpatico. Con la respirazione consapevole abbassi l'ansia e recuperi energia. Non è magia, è biologia. Ti basta un respiro profondo per cambiare ritmo alla giornata. #Benessere #Mindfulness x.com
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