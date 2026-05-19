Respiro consapevole | Incontro con il maestro Mitrah

Si è svolto recentemente un incontro dedicato alla pratica del respiro consapevole, condotto dal Maestro Mitrah. L'appuntamento ha coinvolto partecipanti interessati a approfondire la presenza mentale e la connessione con sé stessi attraverso esercizi di respirazione e meditazione. Durante l'evento, sono stati proposti momenti di ascolto e rilassamento, con l’obiettivo di favorire il rilascio di tensioni e la ricerca di calma interiore. L’iniziativa ha avuto luogo in un ambiente dedicato alla pratica e al benessere.

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