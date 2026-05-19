Resist II innovare il settore automotive | contributi alle Pmi fino a 30mila euro
Il 13 maggio 2026 è stata avviata la nuova iniziativa RESIST II (Resilience through Sustainable processes and production for the European automotive industry), finanziata dal programma SMP-COSME. L’obiettivo è fornire contributi fino a 30 mila euro alle piccole e medie imprese del settore automotive per sostenere progetti di innovazione e sostenibilità. La misura si rivolge alle aziende che intendono migliorare le proprie capacità produttive e adottare processi più efficienti. La richiesta di contributo può essere presentata a partire dalla data di apertura.
È stata aperta il 13 maggio 2026 la nuova iniziativa RESIST II (Resilience through Sustainable processes and production for the European automotive InduSTry), finanziata nell’ambito del programma SMP-COSME. L’iniziativa si articola in due open call parallele, dedicate rispettivamente all’ innovazione di processo e all’ innovazione di prodotto, entrambe rivolte alle Pmi dell’ecosistema Mobility, Transport and Automotive (MTA). L’iniziativa mette a disposizione un budget complessivo di 1,6 milioni di euro (800.000 euro per ciascun bando) per sostenere progetti concreti con risultati misurabili in tempi brevi: “Product Innovation Open Call” che mira a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, o il miglioramento significativo di quelli esistenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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