Resist II innovare il settore automotive | contributi alle Pmi fino a 30mila euro

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio 2026 è stata avviata la nuova iniziativa RESIST II (Resilience through Sustainable processes and production for the European automotive industry), finanziata dal programma SMP-COSME. L’obiettivo è fornire contributi fino a 30 mila euro alle piccole e medie imprese del settore automotive per sostenere progetti di innovazione e sostenibilità. La misura si rivolge alle aziende che intendono migliorare le proprie capacità produttive e adottare processi più efficienti. La richiesta di contributo può essere presentata a partire dalla data di apertura.

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È stata aperta il  13 maggio 2026 la nuova iniziativa RESIST II  (Resilience through Sustainable processes and production for the European automotive InduSTry), finanziata nell’ambito del programma SMP-COSME. L’iniziativa si articola in due open call parallele, dedicate rispettivamente all’ innovazione di processo  e all’ innovazione di prodotto, entrambe rivolte alle Pmi dell’ecosistema Mobility, Transport and Automotive (MTA). L’iniziativa mette a disposizione  un budget complessivo di 1,6 milioni di euro (800.000 euro per ciascun bando)  per sostenere progetti concreti con risultati misurabili in tempi brevi:  “Product Innovation Open Call”  che mira a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, o il miglioramento significativo di quelli esistenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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