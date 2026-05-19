Reggio via alla burocrazia | sportello dedicato per gli avvocati

A Reggio, è stato istituito uno sportello dedicato agli avvocati per semplificare le pratiche relative ai tributi comunali. La gestione delle pratiche sarà affidata a un servizio interno che si occuperà direttamente delle richieste presentate dagli avvocati. La creazione di questo sportello mira a rendere più rapide e ordinate le procedure burocratiche, eliminando passaggi intermedi e riducendo i tempi di attesa. La novità riguarda esclusivamente le pratiche legate ai tributi, senza coinvolgere altri settori amministrativi.

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? Punti chiave Come cambieranno concretamente le procedure per i tributi comunali?. Chi gestirà direttamente le pratiche degli avvocati reggini?. Perché questo accordo potrebbe diventare un modello per altri ordini?. Quanto tempo risparmieranno i professionisti grazie ai nuovi appuntamenti?.? In Breve Accordo firmato il 19 maggio 2026 tra Manuela Chindemi e Rosario Maria Infantino.. Sede della firma presso Palazzo San Giorgio con il sindaco Domenico Battaglia.. Servizio dedicato per gestire tributi ed entrate tramite operatori Hermes.. Possibilità di prenotare appuntamenti specifici presso la sede della società Hermes.. A Palazzo San Giorgio, martedì 19 maggio 2026, la firma tra Hermes Servizi Metropolitani srl e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha sancito la nascita di uno sportello dedicato ai professionisti iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, via alla burocrazia: sportello dedicato per gli avvocati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio, sportello dedicato ai commercialisti: via libera a Hermes? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle pratiche tributarie per i professionisti? Chi gestirà concretamente gli appuntamenti tecnici presso... Gli agricoltori baresi promuovono lo sportello Agea-Regione: "Passo importante per ridurre burocrazia e distanze"Confagricoltura Bari-Bat esulta per l'attivazione del nuovo strumento che dovrebbe consentire una gestione più snella dell'erogazione dei fondi...