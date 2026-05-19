Reggio Consiglio urgente | servizi e nuove regole per le insegne
A Reggio, il Consiglio comunale ha convocato una seduta urgente per discutere nuove norme sui servizi e le regole relative alle insegne dei negozi nei quartieri. La discussione riguarda i possibili cambiamenti nelle caratteristiche e nell’aspetto delle insegne commerciali. All’ordine del giorno anche la questione del numero legale e delle conseguenze per i cittadini se non sarà raggiunto durante l’appuntamento di mercoledì. La riunione si preannuncia come un momento decisivo per definire le future policy sulla materia.
? Domande chiave Come cambieranno le insegne dei negozi nei quartieri di Reggio?. Cosa rischiano i cittadini se manca il numero legale mercoledì?. Quali servizi pubblici sono a rischio per il rinnovo del contratto?. Perché il Comune deve pagare i debiti fuori bilancio ora?.? In Breve Sessione prevista mercoledì 20 maggio e seconda chiamata giovedì 21 maggio. Proroga contratto di servizio con la società Castore SPL Srl. Revisione del Piano generale delle insegne per il decoro urbano. Regolazione di due debiti fuori bilancio per la stabilità finanziaria. Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunisce in sessione urgente mercoledì 20 maggio alle ore 8 presso la sala Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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