Reggio Consiglio urgente | servizi e nuove regole per le insegne

A Reggio, il Consiglio comunale ha convocato una seduta urgente per discutere nuove norme sui servizi e le regole relative alle insegne dei negozi nei quartieri. La discussione riguarda i possibili cambiamenti nelle caratteristiche e nell’aspetto delle insegne commerciali. All’ordine del giorno anche la questione del numero legale e delle conseguenze per i cittadini se non sarà raggiunto durante l’appuntamento di mercoledì. La riunione si preannuncia come un momento decisivo per definire le future policy sulla materia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui