Reggia di Colorno | domenica 24 maggio il terzo concerto con il fortepiano Johann Schanz
Domenica 24 maggio alle 18 si terrà il terzo concerto della rassegna “Reggia in musica” nella Reggia di Colorno. L’evento prevede l’esecuzione di brani su uno strumento storico, un fortepiano risalente al XIX secolo, conservato nel complesso ducale. La serie di concerti mira a mettere in evidenza gli strumenti a tastiera antichi presenti nel palazzo, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio musicale e artistico della struttura. Il programma include esecuzioni su uno dei più preziosi strumenti custoditi nel sito.
Terzo appuntamento, domenica 24 maggio alle 18, per la rassegna “Reggia in musica”, un prestigioso programma di concerti dedicato alla valorizzazione degli strumenti a tastiera storici custoditi nel complesso ducale di Colorno come il fortepiano Johann Schanz, prezioso strumento del piano nobile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Una Reggia di Colorno sempre più europea: ospiterà il board con i big delle European Royal Residences
Leggi anche: Gianni Fiorellino alla Reggia di Caserta, il concerto il 24 giugno
Da oggi fino a Domenica, ci trovate alla Reggia di Colorno Vi aspettiamo! facebook
Mostra Parnaso alla Reggia di Colorno: in esposizione le opere di Giorgio Tentolini x.com
Parma in vetrina al Salone del restauro: dalla Camera di San Paolo, alla Reggia di ColornoSaranno infatti tra i territori protagonisti della XXXI edizione del Salone Internazionale dei Beni culturali e ambientali, in programma a Ferrara dal 12 al 14 maggio. Nell’ampia vetrina di Ferrara Ex ... gazzettadiparma.it
Gli strumenti a tastiera antichi tornano protagonisti alla Reggia di ColornoLa Reggia di Colorno arricchisce la propria offerta culturale con la seconda edizione di Reggia in musica, un prestigioso programma di concerti dedicato alla valorizzazione degli strumenti a tastier ... gazzettadiparma.it