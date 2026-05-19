recupero della valle del fonno progetto con parcheggi e punti ristoro

Il progetto per il pieno recupero della Valle del Fonno, elaborato dal "Tavolo" nel quale sono stati protagonisti Comune, la Regione, Sgai srl, Geologi associati, Comunanza agraria Appennino Gualdese e Rocchetta spa, ha concluso il momento di concertazione e condivisione; ed ora ha finalmente una valenza definitiva ufficiale. Questi i punti cardine che ridisegneranno l’area, "garantendo una fruizione sicura, sostenibile e accessibile a tutti": accessibilità totale all’ acqua pubblica e valorizzazione delle fonti; realizzazione di aree parcheggio nei pressi delle fontanelle di valle e vicino al nuovo punto di ristoro; presenza di un punto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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