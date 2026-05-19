La Recanatese ha raggiunto un risultato importante mantenendo la categoria, grazie alla forza del gruppo e alla determinazione dimostrata lungo tutta la stagione. La squadra ha superato momenti difficili e ha ottenuto punti fondamentali nelle ultime giornate, assicurandosi la salvezza. La gioia tra i giocatori e lo staff è palpabile, e ora si guarda avanti con la consapevolezza di aver concluso un percorso complesso. La squadra ha concluso il campionato con un risultato che permette di continuare nel prossimo torneo.

Il dolce sapore di un traguardo che ad un certo momento sembrava insperato, la Recanatese lo assaporerà per parecchio. Non sappiamo, visto il blindatissimo silenzio stampa, cosa sia successo all’interno delle "sacre" mura dello spogliatoio nel momento più nero della stagione, quando non si è vinto per due mesi e mezzo, quando si sono raccolti la miseria di 3 punti in 9 partite, quando l’ambiente sembrava rassegnato al peggio ed allo stadio questo clima si percepiva con chiarezza. In quei momenti, dove tutto sembrava congiurare conto, è evidente (ed ora possiamo dirlo) che il famoso gruppo non si è sfaldato ed in questa stagione, piena zeppa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Recanatese, salvata la categoria. Determinante la forza del gruppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico Fulham-Southampton: la differenza di categoria è determinanteIl Southampton, squadra che cercherà di risalire in Premier tramite i playoff, non vince contro il Fulham da quattro turni.

Da gruppo di milizie a forza militare che fa tremare Israele: cos’è Hezbollah, il gruppo armato più potente del LibanoHezbollah è un partito politico e un gruppo militante musulmano sciita con sede in Libano, dove il suo esteso apparato di sicurezza, la sua...

Recanatese, poker salvezza: la tripletta di Pierfederici e la rete di Ciccanti sigillano la vittoria nel playout contro il San MarinoRECANATI E sarà ancora Serie D. La Recanatese centra una sudatissima salvezza in uno spareggio playout in cui i brividi non sono mancati in barba a un 4-1 finale che può ... corriereadriatico.it

Recanatese, è il tuo giorno: oggi al Tubaldi il playout contro il San Marino per salvare la categoria dopo una stagione difficileRECANATI E' la partita più importante della stagione. Se la Recanatese è arrivata oggi (ore 16) a giocarsi la permanenza in Serie D contro il San Marino (dopo ... corriereadriatico.it