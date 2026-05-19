Raw 18.052025 Brock vs Oba round II

Da zonawrestling.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera, la puntata di Monday Night Raw si è svolta presso il Greensboro Coliseum di Greensboro, in North Carolina. L'evento ha visto diverse sfide tra i vari wrestler, con momenti di azione intensa e scambi di colpi tra i protagonisti principali. Tra le gare più attese, c’è stata la seconda ripresa del match tra Brock e Oba, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La serata ha anche offerto interventi e confronti tra i personaggi più noti dello spettacolo.

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Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Greensboro Coliseum di Greensboro, North Carolina. Lo show inizia con Roman Reigns che arriva nell’arena. Adam Pearce lo ferma e gli dice che avrebbe dovuto ascoltarlo riguardo a Jacob Fatu nella scorsa settimana e ora quest’ultimo sarebbe già stato licenziato. Roman dice che non vuole perdere tempo e lo chiamerà sul ring. Ma proprio sul ring lo anticipa Jacob Fatu. Dice che non aspetterà i comodi di Roman, e gli lancia una sfida immediata. I The Usos lo interrompono Jimmy gli chiede cosa stia facendo, e ora non dovrebbe essere lì a sfidare nuovamente Roman Reigns dopo che è già stato sconfitto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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