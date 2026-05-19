Ravenna Festival apre con Anne-Sophie Mutter e la Royal Philharmonic Orchestra
Il Ravenna Festival ha avviato la sua XXXVII edizione con un evento speciale. La serata di giovedì 21 maggio ha visto il concerto di Anne-Sophie Mutter, violinista di fama internazionale, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Reale. L'appuntamento si è svolto al Pala de André di Ravenna, segnando un momento storico per la manifestazione. La violinista ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera con un concerto che ha coinvolto il pubblico presente.
Un'inaugurazione storica per Ravenna Festival, che apre il cartellone della sua XXXVII edizione con la festa per i 50 anni di carriera di Anne-Sophie Mutter, una delle più grandi violiniste di tutti i tempi, attesa giovedì 21 maggio alle 21 al Pala de André di Ravenna con la Royal Philharmonic. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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