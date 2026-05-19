Ravenna Festival apre con Anne-Sophie Mutter e la Royal Philharmonic Orchestra

Il Ravenna Festival ha avviato la sua XXXVII edizione con un evento speciale. La serata di giovedì 21 maggio ha visto il concerto di Anne-Sophie Mutter, violinista di fama internazionale, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Reale. L'appuntamento si è svolto al Pala de André di Ravenna, segnando un momento storico per la manifestazione. La violinista ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera con un concerto che ha coinvolto il pubblico presente.

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