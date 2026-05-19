Nella vicenda di Ravarino, la difesa di un giovane coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato che il ragazzo si trova in uno stato di shock. Sono stati trovati circa 100 manoscritti nella sua abitazione, ma non sono stati divulgati dettagli sul loro contenuto. La decisione del giovane di interrompere improvvisamente le cure psichiatriche ha sollevato domande, ma le motivazioni non sono state rese note pubblicamente. La posizione del ragazzo e i elementi emersi verranno analizzati nei prossimi passaggi processuali.

? Domande chiave Cosa è emerso dai 100 manoscritti trovati nella sua abitazione?. Perché il giovane ha deciso di interrompere bruscamente le cure psichiatriche?. Come spiegano i colleghi i comportamenti aggressivi del ragazzo prima dell'attacco?. Quali contenuti inquietanti hanno scatenato l'attenzione degli inquirenti sui suoi social?.? In Breve Sequestrati 4 computer, 5 telefoni e oltre 100 manoscritti nell'abitazione di Ravarino.. L'avvocato Fausto Giannelli segnala disturbo schizoide e interruzione cure presso il CIM.. Indagini su mail anti-cristiane all'Università di Modena e messaggi alla Nato.. Colleghi riferiscono isolamento sociale e una lite furiosa prima dell'abbandono aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravarino, difesa di El Koudri: ‘Il ragazzo vive uno stato di shock

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