Rapsodie Agresti Calabriae | Andrea Zorzi protagonista con doppio appuntamento

Un nuovo spettacolo teatrale trasforma lo sport in una rappresentazione. Al Cartoline After Club di Reggio Calabria e al Palazzo della Cultura di Locri si terranno due eventi dedicati a un mito della pallavolo mondiale. Andrea Zorzi, figura di spicco del volley, sarà protagonista di queste serate che uniscono il mondo dello sport e del teatro. L’evento intende ripercorrere le tappe di una carriera memorabile, con un focus particolare sulla figura di Zorzi. La performance si presenta come un omaggio alla pallavolo e alla sua storia.

Lo sport che diviene metafora sul palcoscenico: è il viaggio teatrale che farà rivivere - al Cartoline After Club di Reggio Calabria e al Palazzo della cultura di Locri - un autentico mito, un’icona della pallavolo mondiale. Parliamo di Andrea Zorzi, che sarà protagonista dei due nuovi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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