Rapporto Antigone | 64.436 detenuti per soli 46.318 posti disponibili
Secondo un rapporto di Antigone, il sistema carcerario italiano conta 64.436 detenuti, mentre la capienza ufficiale è di 46.318 posti. Questo significa che gli istituti sono sovraffollati di circa il 40%. Nonostante questa situazione, il numero di misure alternative alla detenzione è in calo, mentre le carceri continuano a essere pieni. La domanda che si pongono gli esperti riguarda come un sistema con un così alto tasso di affollamento possa continuare a operare senza collassare.
? Punti chiave Come può un sistema con il 200% di affollamento evitare il collasso?. Perché le misure alternative stanno diminuendo proprio ora che le carceri traboccano?. Cosa impedisce a migliaia di detenuti con pene brevi di uscire?. Come influisce l'isolamento in cella sulla recidiva dei detenuti?.? In Breve Affidamenti Upe scesi da 26.151 nel 2024 a 24.627 nel 2025.. Detenzione domiciliare calata da 14.247 casi nel 2025 a 13.519.. Oltre il 60% dei detenuti trascorre la giornata isolato in cella.. Lavoro carcerario limitato al 29,3% della popolazione detenuta.. Al 30 aprile 2026, le carceri italiane ospitano 64.436 detenuti in strutture con una capacità reale di soli 46. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Carceri, Antigone: 64.436 detenuti e sovraffollamento al 139%Il XXII Rapporto denuncia il calo dei posti disponibili: meno 537 dall’avvio del Piano carceri.
Leggi anche: Detenuti “murati vivi” in celle senza acqua calda e tasso di sovraffollamento al 139%: il rapporto Antigone sulle carceri italiane
Carceri italiane, il rapporto Antigone: sovraffollamento al 139%, suicidi ai livelli più alti di sempreIl XII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa un sistema al collasso: 64mila detenuti per 46mila posti disponibili ... radiocolonna.it
Rapporto Antigone: 64.436 detenuti, carceri sovraffollate al 139%Le carceri italiane continuano a fronteggiare una grave e persistente emergenza legata al sovraffollamento. I dati aggiornati al 30 aprile di quest’anno rivelano una situazione critica: il numero di d ... it.blastingnews.com