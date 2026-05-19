Rapporto Antigone | 64.436 detenuti per soli 46.318 posti disponibili

Secondo un rapporto di Antigone, il sistema carcerario italiano conta 64.436 detenuti, mentre la capienza ufficiale è di 46.318 posti. Questo significa che gli istituti sono sovraffollati di circa il 40%. Nonostante questa situazione, il numero di misure alternative alla detenzione è in calo, mentre le carceri continuano a essere pieni. La domanda che si pongono gli esperti riguarda come un sistema con un così alto tasso di affollamento possa continuare a operare senza collassare.

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