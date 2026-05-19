Due uomini hanno tentato di rapinare un commerciante a Napoli, ma i carabinieri, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente. La pattuglia ha fermato uno dei sospetti sul posto, impedendo che il colpo andasse a buon fine. L’altro uomo è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’intervento si è svolto in pochi minuti, e il fermo è stato effettuato mentre i militari erano di passaggio nella zona.

Un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato rapinato nella notte nel quartiere Chiaiano di Napoli da due persone, che gli hanno sottratto denaro e l’auto. L’intervento immediato di una gazzella dei carabinieri, di passaggio sul posto, ha permesso l’arresto in flagrante di uno dei banditi, un uomo di 43 anni. L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere della zona, che mostrano le fasi della fuga. I militari hanno già recuperato e restituito il denaro alla vittima, mentre rimangono in corso le indagini per rintracciare il complice e il veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapinano commerciante a Napoli, ma arriva la gazzella dei carabinieri: l’arresto in diretta

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Napoli, rapina nella notte a un commerciante ortofrutticolo: arrestato 42enne

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Erano circa le 3 del mattino del 18 maggio quando un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è uscito di casa per raggiungere il luogo di lavoro, nel quartiere napoletano di Chiaiano. #chiaiano #commerciante #crime #napoli #rapina #cronacanapoli #diretta… x.com

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