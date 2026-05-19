Durante il Rally di Lituania, il pilota polacco Aleksander Terlecki è stato protagonista di un incidente che ha suscitato grande scalpore. L’auto ha perso il controllo e si è sollevata in volo, prima di compiere una carambola e schiantarsi contro le barriere di protezione. L’incidente si è verificato lungo una delle curve più complicate del percorso, coinvolgendo anche altri veicoli e costringendo l’organizzazione a sospendere temporaneamente la gara. Nessuno dei piloti ha riportato ferite gravi.

Durante il Rally di Lituania, il pilota polacco Aleksander Terlecki è stato protagonista di un incidente impressionante: dopo aver affrontato un salto ad altissima velocità, la sua Skoda Fabia Rally2 ha perso il controllo, è decollata e ha compiuto diverse capriole prima di schiantarsi violentemente fuori pista. Nonostante la dinamica spaventosa, Terlecki e il suo copilota sono usciti dall’abitacolo praticamente illesi, tra lo stupore degli spettatori e degli addetti ai lavori. L’episodio ha immediatamente fatto il giro del mondo, sollevando discussioni sulla sicurezza e sulla pericolosità del tracciato. (X@jamalk38). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rally, incidente spaventoso: l'auto vola, poi la carambola e lo schianto

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Grave accidente en el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano

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