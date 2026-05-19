Nella notte, un attacco vandalico ha colpito un asilo nel comune di Cavenago. Le forze dell’ordine hanno riscontrato porte sfondate e tracce di sangue sul pavimento. La scuola è stata immediatamente chiusa e sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni strutturali hanno reso necessario l’intervento di tecnici per le verifiche.

Incursione nella notte all’asilo di Cavenago: porte sfondate, sangue sul pavimento e scuola chiusa, si indaga sull’ipotesi vandalismo. In pochi minuti le aule in via Manzoni sono state trasformate in una scena da ricostruire tra danni, rilievi e interrogativi. Per famiglie e personale la settimana è iniziata con una brutta sorpresa: la chiusura temporanea a causa del raid. Ma oggi le porte della materna si riaprono. Il sindaco e la dirigenza hanno deciso di sospendere le attività del plesso per sicurezza. "Una scelta cautelativa necessaria dopo quanto trovato all’interno dell’edificio", ha spiegato Giacomo Biffi alle famiglie radunate davanti all’ingresso già dalle 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raid vandalico nella notte all’asilo. Danni e sangue: scuola chiusa

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