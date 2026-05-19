Raid alla sala slot | presi i rapinatori che ferirono il titolare

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno arrestato i due uomini sospettati di aver preso parte a una rapina in una sala slot, durante la quale il titolare è rimasto ferito. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare i sospetti in un’abitazione situata nel comune di Serravalle Sesia. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato alcuni oggetti riconducibili alla rapina e altri elementi utili alle indagini. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare i rapinatori in Valsesia?. Cosa hanno trovato gli agenti nella casa di Serravalle Sesia?. Perché il fratello di uno dei sospettati è stato denunciato?. Quali prove hanno permesso di individuare la direzione della fuga?.? In Breve Recuperati 7mila euro in banconote all'interno della cassaforte sigillata.. Arrestati due uomini di 33 e 36 anni a Serravalle Sesia.. Denunciato il fratello di 27 anni per favoreggiamento personale nell'abitazione.. Titolare ferito con coltellate trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgomanero.. Due uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Serravalle Sesia dopo la violenta rapina avvenuta nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio a Borgomanero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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RAPINA ALLA SALA SLOT, MOZZO: «EPISODIO ISOLATO, MA CREA INQUIETUDINE» | 29/04/2026

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