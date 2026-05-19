Rai in prima linea per combattere la disinformazione

La Rai ha comunicato di essere impegnata attivamente contro la diffusione di notizie false e fake news. In un messaggio ufficiale, l'azienda ha ribadito il proprio ruolo nel fornire informazioni accurate e verificabili ai cittadini. È stato specificato che sono stati adottati strumenti e strategie per contrastare la disinformazione, coinvolgendo anche i propri servizi e programmi di informazione. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a iniziative specifiche o misure concrete adottate in questa battaglia.

È il messaggio trasmesso dalla tv pubblica nell’incontro “Rai – Uniti contro la disinformazione”, nel corso del quale sono state ricordate le attività di alfabetizzazione mediatica e digitale sostenute dal servizio pubblico. “La Rai ha investito molto nell’approfondimento giornalistico, nonostante alcune narrazioni spesso costruite ad arte – ha detto l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi -. La Rai raggiunge 10 mila ore annue di informazione, ponendosi tra i primi broadcaster in Europa, con un incremento del 66% negli ultimi due anni rispetto agli anni precedenti. La Rai ha aumentato anche le ore dedicate al giornalismo d’inchiesta, che è decisivo nel processo di ricerca della verità“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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