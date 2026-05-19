A partire da maggio 2025, i palinsesti di Rai 1 e Canale 5 subiranno modifiche negli orari delle trasmissioni pomeridiane. La fine della stagione televisiva sta portando a una riorganizzazione delle programmazioni di entrambe le emittenti, con cambiamenti nelle fasce orarie già annunciati in anticipo rispetto ai mesi più caldi. Questa rivisitazione interessa le trasmissioni che occupano il pomeriggio sui due canali principali della televisione italiana.

Con l’avvicinarsi della fine della stagione televisiva, il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5 si prepara a riorganizzarsi in anticipo rispetto all’estate. La conclusione di alcuni programmi fissi ha costretto entrambe le reti a rivedere i propri palinsesti, con qualche colpo di scena rispetto ai piani iniziali. Su Rai 1, il cambiamento più atteso riguarda lo spazio lasciato libero da Il Paradiso delle Signore, la cui ultima puntata andrà in onda venerdì 22 maggio. In un primo momento, la rete aveva pensato di riempire quel vuoto con la riproposizione della prima stagione di Capri, fiction andata in prima serata vent’anni fa. Un piano poi accantonato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rai 1 e Canale 5 cambiano il pomeriggio: nuovi orari da maggio 2025

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