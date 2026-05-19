Raffaela | il musical sulla Carrà torna in Italia dopo il successo in Spagna

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il musical dedicato alla figura della cantante e conduttrice televisiva italiana, noto come Raffaela, torna in Italia dopo aver riscosso grande successo in Spagna. Il progetto, inizialmente intitolato Bailo Bailo, ha cambiato titolo passando a Raffaela. La produzione sta cercando un’attrice capace di interpretare il ruolo principale e sostituire la figura iconica della Carrà. La scelta del cast e i dettagli sulla rappresentazione saranno annunciati nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Chi sarà la nuova interprete capace di sostituire il mito?. Perché il progetto è passato da Bailo Bailo a Raffaela?. Come sono stati risolti i conflitti legali con l'erede della star?. Dove si terranno le date del debutto tra Roma e Milano?.? In Breve Audizioni per il cast nei giorni 12 e 16 giugno.. Debutto al Brancaccio di Roma il 10 febbraio 2027.. Tappa al Teatro Nazionale di Milano prevista per il 1 aprile 2027.. Produzione di Valeria Arzenton con copione di Luciano Cannito.. Il 12 e il 16 giugno inizieranno le audizioni per la produzione del primo musical italiano dedicato alla vita di Raffaella Carrà, dopo il successo ottenuto in Spagna tre anni fa con oltre 150mila spettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Raffaella Carrà - Il musical arriva in Italia

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