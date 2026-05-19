Raffaela | il musical sulla Carrà torna in Italia dopo il successo in Spagna

Il musical dedicato alla figura della cantante e conduttrice televisiva italiana, noto come Raffaela, torna in Italia dopo aver riscosso grande successo in Spagna. Il progetto, inizialmente intitolato Bailo Bailo, ha cambiato titolo passando a Raffaela. La produzione sta cercando un’attrice capace di interpretare il ruolo principale e sostituire la figura iconica della Carrà. La scelta del cast e i dettagli sulla rappresentazione saranno annunciati nelle prossime settimane.

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