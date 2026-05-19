Radio Teate on air diventa app per un look più digitale

Radio Teate on air ha annunciato il lancio della sua nuova applicazione, ora disponibile su Google Play Store e Apple App Store. La piattaforma permette di ascoltare le trasmissioni in modo più semplice e immediato tramite dispositivi mobili. La decisione di sviluppare un’app si inserisce nell’obiettivo di offrire un’esperienza più digitale agli utenti. La nuova applicazione può essere scaricata gratuitamente e consente di accedere ai contenuti in tempo reale.

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