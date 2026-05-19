Radames Garoia racconta le tradizioni popolari della Romagna
Giovedì 21 maggio alle 15.45 si terrà un incontro presso la parrocchia di San Paolo in via Pistocchi a Forlì. L’appuntamento, inserito nell’iniziativa “Caffè per tutti”, vedrà protagonista Radames Garoia, che racconterà le tradizioni popolari della Romagna. L’evento si svolgerà in un contesto informale e conviviale, con l’obiettivo di condividere ricordi e usanze di un tempo legate alla cultura locale. L’iniziativa è rivolta a chi desidera riscoprire le proprie radici e vivere un pomeriggio in compagnia.
Giovedì 21 maggio, alle ore 15.45, presso la parrocchia di San Paolo, via Pistocchi, Forlì, nell’ambito dell’iniziativa “Caffè per tutti”, si svolgerà un incontro in allegria dedicato alle tradizioni popolari di un tempo. Con l'ausilio delle immagini d'epoca contenute nel volume "Sfogliando il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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