Radames Garoia racconta le tradizioni popolari della Romagna

Giovedì 21 maggio alle 15.45 si terrà un incontro presso la parrocchia di San Paolo in via Pistocchi a Forlì. L’appuntamento, inserito nell’iniziativa “Caffè per tutti”, vedrà protagonista Radames Garoia, che racconterà le tradizioni popolari della Romagna. L’evento si svolgerà in un contesto informale e conviviale, con l’obiettivo di condividere ricordi e usanze di un tempo legate alla cultura locale. L’iniziativa è rivolta a chi desidera riscoprire le proprie radici e vivere un pomeriggio in compagnia.

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