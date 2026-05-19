Racale rende omaggio al proprio patrono | quattro giorni di festa per San Sebastiano

A Racale si avvicinano i festeggiamenti per il patrono San Sebastiano, con quattro giorni di eventi in programma dal 30 maggio al 2 giugno. La comunità si prepara a celebrare questa ricorrenza tradizionale, che coinvolge cittadini e visitatori. Durante il periodo, sono previste diverse iniziative religiose e civili per onorare il santo. La festa rappresenta un momento di partecipazione collettiva e di radicamento culturale per il paese.

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