Quinto Vicentino | allarme nel villaggio Montegrappa dopo i furti

Nel quartiere Montegrappa di Quinto Vicentino si sono verificati diversi furti negli ultimi giorni, generando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, senza ancora aver identificato i responsabili. Il sindaco ha annunciato incontri con le forze dell’ordine per pianificare interventi di sicurezza più efficaci. I cittadini chiedono maggiori controlli e misure di tutela per evitare ulteriori tentativi di furto. La situazione rimane sotto osservazione mentre le indagini proseguono.

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