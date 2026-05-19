qui atalanta percassi pagliuca i giorni delle scelte

La settimana in corso rappresenta un momento decisivo per il futuro dell’Atalanta, con le decisioni che riguardano il passaggio alla prossima fase di competizioni europee. La società ha confermato la partecipazione alla prossima Conference League, ma si attendono sviluppi sulla gestione delle questioni finanziarie e sulle strategie di rafforzamento della rosa. Nei prossimi giorni, i vertici del club valuteranno le prossime mosse, focalizzandosi sulle scelte che influenzeranno la stagione in corso e quella a venire.

Settimana chiave per il futuro dell’ Atalanta. La certezza di partecipare alla prossima Conference League, e la presenza a Bergamo del co owner statunitense Stephen Pagliuca, che domenica ha seguito la gara contro il Bologna nel box presidenziale con la famiglia Percassi, porteranno ad un’accelerazione delle scelte, per avere un quadro definito entro fine mese. In stallo la posizione del tecnico Raffaele Palladino, comunque vincolato per la prossima stagione. La dirigenza, in attesa del probabile avvicendamento a fine mese tra il ds uscente Tony D’Amico, e il suo sostituto, Cristiano Giuntoli, sta valutando nomi alternativi per la panchina. Il primo resta Maurizio Sarri, in uscita dalla Lazio: ma il tecnico toscano starebbe dialogando anche con il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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ATALANTA-LAZIO, PERCASSI FURIOSO PER IL GOL ANNULLATO A EDERSON

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