Spesso si discute di solidarietà e di come sia importante lavorare per una società che includa tutti. Nelle aule scolastiche si affrontano temi legati alla giustizia sociale e alla necessità di superare le divisioni, anche se spesso quei discorsi si concentrano su valori astratti. In realtà, ci sono barriere invisibili che ostacolano la reale inclusione e che spesso restano nascoste, come muri sottili che dividono le persone senza essere visibili agli occhi.

A scuola si parla spesso di solidarietà, di quanto sia buono e giusto costruire una società equa e inclusiva. Guardandosi intorno, però, ci si rende conto di quanto sia ancora lunga la strada per realizzare un mondo in cui tutti abbiano realmente gli stessi diritti e le medesime opportunità. Nonostante i progressi della modernità, purtroppo esistono ancora molti ostacoli, barriere spesso silenziose che frammentano il nostro tessuto sociale. Il primo grande scoglio è il pregiudizio: spesso giudichiamo gli altri senza conoscerli, etichettandoli in base a stereotipi che ci impediscono di vedere la ricchezza dell’individuo. Il secondo ostacolo è l’egoismo, che porta le persone a pensare solo al proprio benessere ignorando chi soffre o sta affrontando un momento di crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quei muri che non si vedono. Società equa, strada lunga

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