Quattro tornei di videogiochi per vincere un soggiorno a Lucca Comics | come si partecipa
Sono stati annunciati quattro tornei di videogiochi con l’obiettivo di assegnare un soggiorno a Lucca Comics. Le competizioni coinvolgono diversi titoli, tra cui eFootball, l’erede di PES sviluppato dalla Konami, e Mario Tennis Fever. I partecipanti potranno iscriversi attraverso specifiche modalità indicate dagli organizzatori e competere per aggiudicarsi il premio. Le date e i dettagli sui regolamenti sono stati resi noti pubblicamente, senza ulteriori informazioni su eventuali qualificazioni o requisiti particolari.
I migliori videogiocatori di eFootball (l’erede di PES della Konami), di Mario Tennis Fever (il gioco sportivo dell’idraulico più famoso al mondo) e del simulatore della Formula 1 potranno vincere un soggiorno pagato per due alla prossima Lucca Comics & Games, l’evento dedicato a fumetti, giochi da tavolo, videogiochi e cultura pop più grande d’Europa. Per scalare la classifica basterà partecipare a uno dei quattro tornei organizzati da ProGaming Italia, un’agenzia di organizzazione di eventi di videogiochi competitivi, tutti ad accesso gratuito. Questi tornei sono il cuore dell’edizione 2026 dell’isybank Gaming Tour, un evento itinerante... 🔗 Leggi su Open.online
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Riflessione mattutina, generata dalla lettura di un commento random. Io frequento le fiere del fumetto dal 1992, quando #luccacomics era ancora nei capannoni fuori città e si teneva due volte all'anno ed era più facile tenere aperto lo Stretto di Hormuz che ve facebook