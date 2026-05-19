Quattro tornei di videogiochi per vincere un soggiorno a Lucca Comics | come si partecipa

Sono stati annunciati quattro tornei di videogiochi con l’obiettivo di assegnare un soggiorno a Lucca Comics. Le competizioni coinvolgono diversi titoli, tra cui eFootball, l’erede di PES sviluppato dalla Konami, e Mario Tennis Fever. I partecipanti potranno iscriversi attraverso specifiche modalità indicate dagli organizzatori e competere per aggiudicarsi il premio. Le date e i dettagli sui regolamenti sono stati resi noti pubblicamente, senza ulteriori informazioni su eventuali qualificazioni o requisiti particolari.

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