Quattro minorenni sono stati arrestati in seguito a una rapina avvenuta il 4 marzo in un supermercato di Pescara. Le autorità hanno effettuato perquisizioni e analizzato i video delle telecamere di sorveglianza, ottenendo elementi che hanno portato alle misure cautelari. Gli investigatori hanno raccolto diversi riscontri nel centro cittadino durante le operazioni di ieri. Le misure sono state eseguite dalla Polizia, che ha confermato l’identità dei minorenni coinvolti.

Pescara - La Polizia ha eseguito quattro misure cautelari dopo la rapina del 4 marzo: decisivi video, perquisizioni e riscontri raccolti nel centro cittadino di Pescara ieri. Quattro minorenni, tutti nati nel 2009, sono stati arrestati a Pescara perché gravemente indiziati, a vario titolo, della rapina avvenuta il 4 marzo scorso in un supermercato del centro cittadino. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura, su ordinanza del Gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, dopo la richiesta avanzata dalla competente Procura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella sera due giovani, con il volto coperto e armati di pistola e manganello telescopico, avrebbero fatto irruzione nell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Quattro minorenni arrestati: il colpo al supermercato svela nuovi dettagli investigativi

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