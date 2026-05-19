Quasi mille visitatori alla festa dell' alpinismo friulano

Domenica 17 maggio si è svolta la terza edizione di tuttiAFarfesta, una manifestazione organizzata dall’Alpinismo Friulano Tricesimo. L’evento si è tenuto nell’area festeggiamenti del Parco del Torre, nel territorio di Savorgnano del Torre. Quasi mille persone hanno partecipato all’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi appassionati e appassionate di montagna e attività all’aperto. La festa si è svolta su un’area che ha ospitato diverse attività e momenti di incontro tra gli intervenuti.

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