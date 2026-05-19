Quanto valgono le Terme di Sirmione? Un giro d' affari da 51 milioni di euro

Le Terme di Sirmione spa, controllate da FGH Franco Gnutti Holding, hanno registrato un aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente, arrivando a 51 milioni di euro. La società ha evidenziato una crescita del 6% rispetto ai risultati del 2024. La cifra rappresenta il valore complessivo dell’attività economica generata dall'azienda nel corso dell'ultimo esercizio. Le terme continuano a essere un punto di riferimento nel settore del benessere e delle spa nella regione.

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