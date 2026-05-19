Quanto sei bella Milano quann’è seraaaaa…
Milano si fa ammirare anche di sera, quando le luci si accendono e la città si trasforma. Una nuova iniziativa culturale ha portato alla scoperta di angoli nascosti e spazi pubblici, coinvolgendo diversi enti e istituzioni locali. Sono state organizzate esposizioni, eventi e attività che hanno visto la partecipazione di artisti e cittadini. La manifestazione si svolge in vari quartieri, con il supporto di fondazioni e associazioni, e mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.
Quanto sei bella Milano quann’è seraaaaa. Non ce ne abbiano i nostri lettori romani, se prendiamo in prestito un Antonello Venditti d’antan per celebrare una nuova iniziativa culturale che rende la nostra città più bella. Sì, diciamolo senza vergogna: se la Capitale la sua eccezionale stupefacenza la urla ed è impossibile ignorarla, Milano magari sussurra ma ci sono certi scorci, certi, eventi, certe occasioni che la rendono “the place to be” marketingamente parlando. Una di queste occasioni sono i concerti al tramonto sulle Terrazze del Duomo. Da giovedì 11 giugno a giovedì 10 settembre 2026 si tengono le "Serate d'Incanto”, inserite nel programma di proposte della Veneranda Fabbrica del Duomo dedicate ai visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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