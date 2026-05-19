Quanto sei bella Milano quann’è seraaaaa…

Milano si fa ammirare anche di sera, quando le luci si accendono e la città si trasforma. Una nuova iniziativa culturale ha portato alla scoperta di angoli nascosti e spazi pubblici, coinvolgendo diversi enti e istituzioni locali. Sono state organizzate esposizioni, eventi e attività che hanno visto la partecipazione di artisti e cittadini. La manifestazione si svolge in vari quartieri, con il supporto di fondazioni e associazioni, e mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.

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