Quando un capocannoniere non basta | gli altri ‘casi Muriqi’ retrocessi con più di 20 gol
Il campionato sta volgendo al termine e la lotta per la salvezza si fa sempre più intensa. In questa fase, non sono solo i capocannonieri a determinare gli esiti delle squadre, ma anche altri giocatori con più di 20 gol all’attivo che non sono riusciti a evitare la retrocessione. Sul web si discute molto di queste situazioni, mentre una squadra si trova all’ultimo giorno di campionato con la necessità di vincere e sperare in un risultato favorevole per salvarsi.
2026-05-18 19:50:00 Il web è in subbuglio: Lui Maiorca affronta un ultimo giorno in cui deve vincere e aspettare un miracolo per salvarsi. Per restare in Prima Divisione gli isolani dovranno farlo Aspettiamo anche la sconfitta di Elche e Osasuna, e preghiamo che il Levante segni. In questo modo, la permanenza è un’operazione quasi impossibile dove le opzioni sono praticamente remote, pur avendo un Muriqi che lotta per il titolo di capocannoniere. Quello del Kosovo ha 22 gol questa stagione nella Liga, che lo lascia solo doppietta di Kylian Mbappé nella lotta per essere il capocannoniere. Tuttavia, il loro contributo dovrebbe essere insufficiente per raggiungere l’obiettivo collettivo del Maiorca, che ha già un piede e mezzo in Hypermotion. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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