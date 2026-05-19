Quando un capocannoniere non basta | gli altri ‘casi Muriqi’ retrocessi con più di 20 gol

Il campionato sta volgendo al termine e la lotta per la salvezza si fa sempre più intensa. In questa fase, non sono solo i capocannonieri a determinare gli esiti delle squadre, ma anche altri giocatori con più di 20 gol all’attivo che non sono riusciti a evitare la retrocessione. Sul web si discute molto di queste situazioni, mentre una squadra si trova all’ultimo giorno di campionato con la necessità di vincere e sperare in un risultato favorevole per salvarsi.

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