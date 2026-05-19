Quando l’immigrazione colpisce chi non può difendersi

Da ilprimatonazionale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, alcuni gruppi di persone si trovano ad affrontare le conseguenze più dure dell’immigrazione di massa. Mentre molte narrazioni si concentrano sull’accoglienza e sui benefici percepiti, ci sono individui che subiscono situazioni di vulnerabilità e difficoltà crescenti. Le problematiche legate a questa realtà si manifestano in vari ambiti, tra cui il lavoro, l’alloggio e la sicurezza. La discussione pubblica spesso si concentra sugli aspetti positivi, trascurando le sfide concrete di chi si trova in condizioni di svantaggio.

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Roma, 19 mag – Mentre i media mainstream continuano a celebrare l’accoglienza e a descrivere gli immigrati come una ricchezza per l’Italia, c’è una categoria che paga il prezzo più alto dell’immigrazione di massa. Ovvero gli anziani. Quelli che hanno costruito la nostra Nazione con il lavoro e il sacrificio, oggi sono prede facili delle bande di stranieri. Irregolari o integrati solo sulla carta. Violenze sessuali, omicidi, irruzioni in casa, rapine feroci in strada, aggressioni gratuite: un bollettino di guerra silenzioso che colpisce chi non può correre e difendersi. I fatti di cronaca lo dimostrano senza bisogno di interpretazioni politicamente corrette. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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