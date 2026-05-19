Quando l’immigrazione colpisce chi non può difendersi

In Italia, alcuni gruppi di persone si trovano ad affrontare le conseguenze più dure dell’immigrazione di massa. Mentre molte narrazioni si concentrano sull’accoglienza e sui benefici percepiti, ci sono individui che subiscono situazioni di vulnerabilità e difficoltà crescenti. Le problematiche legate a questa realtà si manifestano in vari ambiti, tra cui il lavoro, l’alloggio e la sicurezza. La discussione pubblica spesso si concentra sugli aspetti positivi, trascurando le sfide concrete di chi si trova in condizioni di svantaggio.

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