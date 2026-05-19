Quando canto il mio disturbo… Lorenzo la rivelazione dopo la vittoria ad Amici Emozione!

Durante la finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti ha condiviso di avere un disturbo quando canta, un dettaglio che ha suscitato emozione tra il pubblico e i presenti. La serata si è conclusa con numeri da record, confermando il successo dell’evento. Lorenzo si è aggiudicato il titolo di vincitore assoluto, portando a casa il premio finale e attirando l’attenzione sulla sua performance e sulla sua storia. La vittoria ha concluso una stagione caratterizzata da grande partecipazione e entusiasmo.

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La finale di Amici 25 si chiude con numeri da record e con la consacrazione di Lorenzo Salvetti, vincitore assoluto dell’edizione. Il giovane cantautore ha conquistato il pubblico nell’ultimo appuntamento del talent di Maria De Filippi, dominando il televoto e portando a casa un successo arrivato al termine di un percorso di crescita artistica e personale. Leggi anche: “Hai vinto tu!” Finale di Amici 25: l’annuncio di Maria a notte fonda La serata finale ha registrato ascolti altissimi, con oltre 3 milioni e 483mila telespettatori e il 25,9% di share, il dato migliore dell’intera stagione. Un risultato che conferma ancora una volta la forza televisiva del programma e l’affetto del pubblico nei confronti dei concorrenti arrivati fino all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quando canto, il mio disturbo…”. Lorenzo, la rivelazione dopo la vittoria ad Amici. Emozione! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Perché ha vinto proprio Lorenzo”. Amici, la scoperta ore dopo la vittoriaLa finale del Serale di Amici 25, andata in onda domenica 17 maggio 2026, ha consegnato al pubblico una vittoria che sa di conferma ma anche di... Amici 25, Lorenzo Salvetti dopo la vittoria: la confessione sulle paure prima del talentIl vincitore di Amici 25 racconta le emozioni vissute prima dell'ingresso nel talent: dubbi, insicurezze e il percorso che lo ha portato al trionfo... il mio augurargli il fallimento ogni anno sta servendo a qualcosa... people are waking tf up x.com