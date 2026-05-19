putin vola da xi partnership strategica e nodo energetico al centro dei colloqui

Il presidente russo si sposterà in Cina per incontrare il collega cinese, con un viaggio programmato a pochi giorni dalla visita di un ex presidente degli Stati Uniti. I colloqui tra i due leader si concentreranno su questioni legate alla cooperazione strategica tra i due paesi e sul ruolo delle risorse energetiche nella collaborazione bilaterale. L'incontro avviene in un momento di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Mosca e Pechino, con particolare riguardo agli aspetti economici e geopolitici.

A neanche una settimana dalla visita di Donald Trump, il Presidente cinese Xi Jinping si prepara a ricevere un altro ospite d’eccezione nell’omologo russo Vladimir Putin. Se è vero che la visita del Presidente americano era inizialmente prevista per marzo, certo è che il tempismo delle visite di Trump e Putin, a così stretto giro una dall’altra, lascia ampio spazio a interpretazioni. Una semplice coincidenza o l’inizio delle prove generali di una spartizione del mondo? Ciò che è certo è che per la Cina la visita del Presidente russo ha lo scopo di coordinarsi con quello che ormai è uno strettissimo alleato, ma anche, più prosaicamente, di proiettare un’immagine di potenza e stabilità in un mondo sempre più segnato da guerre, crisi energetica e tensioni commerciali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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