Putin arriva in Cina grande accoglienza all’aeroporto di Pechino

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin è atterrato a Pechino, accolto con una cerimonia ufficiale all’aeroporto. La visita in Cina prevede un incontro con il presidente Xi Jinping, in un periodo caratterizzato da tensioni e cambiamenti nelle relazioni internazionali. La delegazione russa è stata accolta con formalità, e i due leader si apprestano a discutere di questioni bilaterali e di questioni di interesse globale. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione sulla scena internazionale.

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Vladimir Putin è arrivato in Cina per una visita ufficiale che lo porterà a incontrare il presidente Xi Jinping in un momento particolarmente delicato per gli equilibri internazionali. Il leader russo è stato accolto all’aeroporto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, mentre il comitato di benvenuto esponeva bandiere russe e cinesi. La visita arriva a pochi giorni dal viaggio del presidente americano Donald Trump a Pechino e sarà osservata con attenzione dalla comunità internazionale, mentre la Cina cerca di mantenere relazioni stabili con gli Stati Uniti senza allontanarsi dall’alleanza strategica con Mosca. Questo articolo Putin arriva... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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