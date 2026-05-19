Putin arriva in Cina grande accoglienza all’aeroporto di Pechino

Vladimir Putin è atterrato a Pechino, accolto con una cerimonia ufficiale all’aeroporto. La visita in Cina prevede un incontro con il presidente Xi Jinping, in un periodo caratterizzato da tensioni e cambiamenti nelle relazioni internazionali. La delegazione russa è stata accolta con formalità, e i due leader si apprestano a discutere di questioni bilaterali e di questioni di interesse globale. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione sulla scena internazionale.

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