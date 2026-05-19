Puppa Antez sfida il sistema | arriva il nuovo reggae di Butta la casta

Un nuovo brano reggae intitolato “Butta la casta” è stato pubblicato di recente, segnando l’ingresso di Puppa Antez nel panorama musicale. La canzone, proveniente da una regione del sud Italia, ha attirato l’attenzione per il suo ritmo energico e il messaggio diretto. La produzione internazionale del pezzo è stata curata da un team di professionisti che collaborano con artisti di diverse nazioni. Il brano ha già suscitato discussioni sui social e tra gli appassionati di musica reggae.

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? Domande chiave Come può il reggae materano scuotere le coscienze nazionali?. Chi ha curato la produzione internazionale di questo nuovo brano?. Perché il messaggio di Puppa Antez punta direttamente alle strutture di potere?. Quale legame unisce questo pezzo alla precedente critica ai pinguini?.? In Breve Produzione curata dal producer polacco Ananaskiste su Echoes of Peace Riddim.. Lavoro pubblicato sotto l'egida di Pesca Records con la guida di Kalafi.. L'artista materano segue il precedente successo del brano Rapina in banca.. Il progetto mira a consolidare la scena reggae indipendente di Matera.. Il nuovo singolo Butta la casta di Puppa Antez arriva oggi sulle piattaforme digitali, portando il ritmo reggae materano verso una nuova, intensa dimensione di riflessione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puppa Antez sfida il sistema: arriva il nuovo reggae di “Butta la casta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Messina arriva Guardium, il nuovo sistema intelligente per la sicurezza urbanaÈ attivo da oggi 17 aprile il nuovo dispositivo tecnologico per il controllo del territorio Guardium, installato presso la caserma “Di Maio” su... GitHub Copilot: arriva il nuovo sistema a consumo basato sui token? Cosa sapere GitHub introduce il sistema a consumo tramite token per Copilot dal primo giugno 2026.