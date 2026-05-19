Pulsar la governatrice Alessandra Todde | La Sardegna crede nella transizione energetica ma usiamola per abbassare le bollette

La governatrice della regione ha condiviso il suo pensiero sulla transizione energetica, sottolineando come l’isola sia convinta della sua validità e auspicando che venga sfruttata anche per ridurre le bollette. Ha inoltre ricordato che negli ultimi due anni sono stati realizzati interventi importanti, tra cui le bonifiche di un’isola, nuove politiche nel settore dell’acqua e il progetto di un grande osservatorio scientifico. Questi risultati sono stati ottenuti in un periodo definito intenso.

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«Sono stati due anni intensi, che hanno portato a grandi risultati: bonifiche della Maddalena, politiche sull’acqua, il progetto dell’Einstein Telescope». È Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ad aprire la quarta tappa di Pulsar, l’iniziativa organizzata insieme a Iliad per promuovere le competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Un ambito che l’esponente del Movimento 5 stelle – che è ingegnera informatica e in passato ha lavorato in Unidata, storica azienda italiana di telecomunicazioni -conosce molto bene. La legge sarda sull’AI. Nei mesi scorsi, la Sardegna è diventata la prima regione italiana a dotarsi di una legge organica dedicata all’intelligenza artificiale per governare lo sviluppo di questa tecnologia e tutelare i cittadini. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sardegna, niente decadenza per Alessandra Todde: resta governatrice Corte d’Appello Cagliari: nessuna decadenza per la governatrice ToddeLa Corte ha accolto parzialmente l’appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la... Pulsar, la governatrice Alessandra Todde: La Sardegna crede nella transizione energetica ma usiamola per abbassare le bolletteLa presidente di regione rivendica la legge sull'intelligenza artificiale: Prestiamo attenzione alla sovranità dei nostri dati L'articolo Pulsar, la governatrice Alessandra Todde: La Sardegna crede ... msn.com Gradimento dei governatori, Alessandra Todde perde 4 punti ed è al 33%. M5s: Fisiologico, fiducia ancora altaGradimento dei governatori, Alessandra Todde perde 4 punti ed è al 33%. M5s: Fisiologico, fiducia ancora alta - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it