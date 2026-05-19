Pulizia giardini affidata a Set
Il comune di Colle ha avviato una collaborazione con la Cooperativa Sociale Servizio e Territorio (Set) per la gestione della pulizia e del decoro dei giardini pubblici nel territorio. La convenzione prevede l’affidamento delle attività di manutenzione e pulizia a questa cooperativa, che si occuperà di tutelare e curare gli spazi verdi cittadini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di intervento.
Il comune di Colle ha attivato una convenzione con la Cooperativa Sociale Servizio e Territorio (Set) per la pulizia e il decoro dei giardini pubblici cittadini. Un progetto sperimentale che unisce due obiettivi di grande valore: migliorare la qualità degli spazi verdi e offrire opportunità di lavoro a persone con fragilità. È stato affidato a Set un servizio continuativo di pulizia dei giardini comunali, con raccolta e differenziazione dei rifiuti urbani abbandonati, non conferiti nei normali contenitori. Il servizio è strutturato su 6 ore settimanali, per un totale stimato di 312 ore annue, e ha una durata di dodici mesi (fino a febbraio 2027) con possibilità di proroga in base ai risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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