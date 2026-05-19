Puglia sanità in bilancio | il piano di Decaro pesa sui contribuenti

In Puglia, il bilancio della sanità si trova sotto scrutinio a causa di un piano approvato dal sindaco di una grande città, che comporta un aumento delle tasse locali. La questione riguarda in particolare come le risorse raccolte verranno impiegate, con alcune spese che hanno suscitato dubbi, come l'acquisto di robot destinati agli ospedali. Questi dispositivi sono stati inviati in strutture senza reparti chirurgici, sollevando interrogativi sulle priorità e sull’utilizzo dei fondi pubblici.

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? Domande chiave Quanto peserà l'aumento fiscale sulle tasche dei contribuenti pugliesi?. Perché i robot acquistati finiscono in ospedali senza reparti chirurgici?. Chi pagherà per gli errori finanziari delle gestioni sanitarie precedenti?. Come cambieranno i servizi se il Governo commissariasse la sanità regionale?.? In Breve Sbilanciamento tecnologico con 16 robot Leonardo in ospedali periferici senza reparti chirurgici.. Inefficienze a Foggia con sale operatorie inaugurate ma rimaste chiuse senza operare.. Rischio commissariamento nazionale su bilancio regionale composto per l'80% dalla spesa sanitaria.. Tassazione non progressiva che colpisce i redditi medi senza scaglioni IRPEF differenziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, sanità in bilancio: il piano di Decaro pesa sui contribuenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Decaro, primi 100 giorni in Puglia: bilancio sanità, liste d'attesa e sfide futureI primi 100 giorni di Presidenza sono stati una corsa ad ostacoli per Decaro, un rincorrere le emergenze, mettere toppe ai buchi e iniziare a... Sanità Puglia, Decaro presenta il piano per il buco di 350 milioni? Domande chiave Come influirà l'aumento dell'Irpef regionale sulle buste paga dei pugliesi? Chi dovrà rispondere delle responsabilità gestionali nei... Fantastica la gestione della sanità in #Puglia : 350mln di buco di bilancio E @Antonio_Decaro che fa da tipico sinistroide? Aumenta le #tasse regionali Come del resto hanno fatto in #EmiliaRomagna e #Toscana Buco di bilancio che crei=tasse che aumenti # x.com Puglia, aumenta l’addizionale Irpef per tappare il buco di bilancio in sanità. Decaro: Sacrificio necessarioPer tappare il buco della sanità, che nel 2025 ha raggiunto quota 349 milioni di euro, la Regione Puglia applicherà aumenti dell’addizionale Irpef compresi tra 4 (per la fascia tra i 15 e i 28.000 ... nursetimes.org Puglia: tagli ai budget e addizionali Irpef per coprire il buco della sanitàIl governatore Decaro al lavoro per reperire 349,3 milioni: tagli e tasse potrebbero non bastare, possibile cura dimagrante per i piccoli ospedali ... ilsole24ore.com