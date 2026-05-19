Psilocibina | cos' è la sostanza che offrirebbe rapido sollievo in caso di depressione

La psilocibina è una sostanza presente nei funghi allucinogeni che sta suscitando interesse per i suoi effetti sulla depressione. Studi recenti indicano che i pazienti trattati con questa sostanza mostrano miglioramenti significativi già a partire dal secondo giorno, con alcuni che sperimentano una remissione dei sintomi. Le ricerche si concentrano sulla capacità della psilocibina di offrire un rapido sollievo, portando a risultati che vengono monitorati attraverso trial clinici e analisi scientifiche.

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