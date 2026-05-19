Psilocibina | cos' è la sostanza che offrirebbe rapido sollievo in caso di depressione
La psilocibina è una sostanza presente nei funghi allucinogeni che sta suscitando interesse per i suoi effetti sulla depressione. Studi recenti indicano che i pazienti trattati con questa sostanza mostrano miglioramenti significativi già a partire dal secondo giorno, con alcuni che sperimentano una remissione dei sintomi. Le ricerche si concentrano sulla capacità della psilocibina di offrire un rapido sollievo, portando a risultati che vengono monitorati attraverso trial clinici e analisi scientifiche.
La depressione è una delle patologie psichiatriche più diffuse e invalidanti. Solo nel nostro Paese colpisce oltre 3,5 milioni di persone, il 6% della popolazione adulta e quasi il 9% degli over 65, con un'incidenza maggiore tra le donne e nelle fasce socialmente più fragili. Il trattamento d'elezione si basa sugli antidepressivi Ssri, che però richiedono settimane per agire, non sempre funzionano e possono causare effetti collaterali. Uno studio del Karolinska Institutet, pubblicato su Jama Network Open, apre tuttavia a un approccio alternativo basato su psilocibina che potrebbe abbattere rapidamente i sintomi anche nei casi che non rispondono adeguatamente alle terapie convenzionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chieti - Funghi allucinogeni contro la depressione
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Maruska Albertazzi. . La psilocibina, il principio attivo dei funghetti allucinogeni è una sostanza utilizzata dalla notte dei tempi. Come tutti gli psichedelici ha grandi potenzialità ma anche dei rischi. È una molecola molto potente, molto più del THC per dire (ec facebook
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