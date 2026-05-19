Provarono a far cadere due ciclisti al Giro d' Italia | due daspo

Durante la sesta tappa del Giro d'Italia, tenutasi il 14 maggio tra Paestum e Napoli, due giovani hanno attraversato la strada mentre passavano i ciclisti, cercando di farli cadere. In seguito a quanto accaduto, il questore di Napoli ha disposto due Daspo nei confronti dei responsabili, che sono stati identificati e sanzionati per aver ostacolato la gara e messo in pericolo i partecipanti lungo via Nazionale delle Puglie, nel comune di San Vitaliano.

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