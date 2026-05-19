Provarono a far cadere due ciclisti al Giro d' Italia | due daspo
Durante la sesta tappa del Giro d'Italia, tenutasi il 14 maggio tra Paestum e Napoli, due giovani hanno attraversato la strada mentre passavano i ciclisti, cercando di farli cadere. In seguito a quanto accaduto, il questore di Napoli ha disposto due Daspo nei confronti dei responsabili, che sono stati identificati e sanzionati per aver ostacolato la gara e messo in pericolo i partecipanti lungo via Nazionale delle Puglie, nel comune di San Vitaliano.
Il questore di Napoli ha adottato due Daspo nei confronti dei due giovani che, durante la sesta tappa del Giro d'Italia Paestum-Napoli del 14 maggio scorso, al passaggio dei ciclisti in via Nazionale delle Puglie nel comune di San Vitaliano, hanno invaso il percorso di gara ostacolando la marcia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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